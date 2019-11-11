Астрономы обнаружили сверхбыструю звезду, летящую со скоростью 6 миллионов километров в час, которая была выброшена сверхмассивной черной дырой в центре Млечного Пути пять миллионов лет назад. Открытие описано в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Обладающая беспрецедентно высокой скоростью звезда S5-HVS1 была обнаружена Сергеем Копосовым из Университета Карнеги — Меллона (США) в рамках спектроскопической съемки Южного звездного потока (проект S5). Открытие было сделано с помощью 3,9-метрового англо-австралийского телескопа (AAT), расположенного в Новом Южном Уэльсе (Австралия), и подтверждено наблюдениями с космического телескопа Gaia Европейского космического агентства, пишет РИА Новости.

Сейчас звезда находится в созвездии Журавля, всего в 29 тысячах световых лет от Земли и движется в десять раз быстрее, чем большинство звезд Млечного Пути. Ее скорость почти вдвое превышает скорость других известных на сегодняшний день сверхбыстрых звезд. Космические объекты этого класса были выявлены всего два десятилетия назад.