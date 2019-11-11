В Баку задержан сетевой наркодилер

В Баку сотрудники правоохранительных органов в результате проведенной операции задержали жителя столицы - члена группировки, сбывающей наркотические вещества и психотропные препараты посредством соцсетей.

В пресс-службе МВД сообщили, что при личном обыске у Вюсала Велизаде были обнаружены и изъяты кокаин, метамфетамин, психотропные вещества экстази и прегабалин.

Расследование установило, что Вюсал Велизаде заказывал наркотические вещества и психотропные препараты по интернету у проживающего за границей лица, личность которого пока не установлена.

По соответствующим статьям УК Азербайджана возбуждено уголовное дело. Ведутся мероприятия по установлению и поимке других членов наркогруппировки.