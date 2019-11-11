Синоптики рассказали о погоде на завтра
В четверг, 14 ноября, в Баку и на Апшеронском полуострове ожидаются переменные осадки, ночью и утром в некоторых частях полуострова интенсивные. Будет преобладать временами усиливающийся умеренный северо-западный ветер, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.
Ночью температура воздуха составит 9-12, днем 14-16 градусов тепла, в Баку ночью будет 9-11, днем 14-16 градусов тепла.
Атмосферное давление повысится с 769 мм до 772 мм ртутного столба, относительная влажность 80-90%.
В районах Азербайджана, преимущественно в северных и восточных, ожидаются переменные осадки, местами интенсивные, возможен туман. Будет преобладать временами усиливающийся восточный ветер.
Ночью температура воздуха составит 3-8, днем 14-18 градусов тепла, в горах ночью 0-5, днем 8-13 градусов тепла.
Согласно медико-метеорологическому прогнозу, с 14 по 17 ноября на Апшеронском полуострове ожидается временами усиливающийся северный ветер, на фоне которого температура воздуха понизится, ожидается повышенная влажность, что может вызвать у метеочувствительных людей чувство дискомфорта.