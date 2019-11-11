Икрам Нур, автор haqqin.az 13:46

Сегодня, 13 ноября, в Вашингтоне пройдут переговоры между президентами США и Турции, Дональдом Трампом и Реджепом Эрдоганом. Уже сейчас понятно, что эта встреча - одно из важнейших событий мировой политики нынешнего года - будет крайне сложной. А диалог двух президентов - весьма напряженным.

В двухсторонних отношениях накопились самые настоящие терриконы негатива, взаимного непонимания и столь же взаимных претензий, разгрести которые с точки зрения стратегических интересов и Анкары, и Вашингтона нужно, но крайне сложно. Особенно, если учесть, что часть американского истеблишмента в этом не просто не заинтересована, но и будет активно препятствовать процессу нормализации отношений между Турцией и США. И не то, чтобы в Америке не понимали всю значимость Анкары как стратегического союзника в регионе, все преимущества взаимодействия с турецкой стороной в совместном решении сложнейших проблем, в конце концов, привлекательность именно Турции как партнера. Просто у части американских элит «сошлись звезды». То есть, во-первых, «мы бы и не против союза с Турцией, но только не с Эрдоганом». А, во-вторых, нормализация отношений с Анкарой будет внешнеполитическим успехом Трампа, а это для многих в Вашингтоне сегодня категорически неприемлемо. Не должно быть у нынешнего хозяина Белого дома успехов - только провалы. К этому добавляется еще одно обстоятельство - разброд и шатание в американских элитах, влияющих на внешнюю политику США, в отношении целей и средств Вашингтона на Ближнем Востоке. И это ни в коем случае не преувеличение, у различных игроков - Белый дом, Конгресс, Госдепартамент, Пентагон и ЦРУ - есть свое видение американской политики в отношении Сирии, Турции, Ирана и так далее. Но единый кейс, целостное восприятие ситуации так и не сложились. И пресловутые «импульсивность и непоследовательность» Дональда Трампа - они исключительно от того, что необходимую информацию для принятия решений ему предоставляет жутко фальшивящий «квартет», тот самый, про который «а вы друзья как ни садитесь - все в музыканты не годитесь».

По большому счету, для достижения прогресса в американо-турецких отношениях двум президентам нужно достичь договоренностей по двум вопросам - курды и С-400. Все остальное - производные, подготовку решений по которым можно будет поручить «шерпам», не горит. Но вот без договоренностей по этим двум крайне токсичным вопросам никакого прогресса в отношениях не будет, пусть даже Трамп в Твиттер наговорит Эрдогану десяток комплиментов. Накануне приезда турецкого президента в Вашингтон, высокопоставленный сотрудник администрации Трампа уже заявил, что Соединенные Штаты не собираются выходить из альянса с сирийскими курдами, входящими в состав Сирийских демократических сил (СДСSDF). По времени это практически совпало с выступлением Эрдогана, объявившем о том, что он скажет президенту Дональду Трампу о невыполнении американской стороной условий сделки «Пенс-Эрдоган». То есть о том, что американцы не выполнили взятые на себя обязательства о выводе входящих в SDF ополченцев YPG с территорий, расположенных вдоль турецкой границы. Тупик и переговоры, не успев начаться, утратили смысл? Скорее, перед нами обмен максимами - вот те позиции, с которых мы начнем торговаться «на понижение», внося коррективы в нюансы, слегка шантажируя, словом, ведя себя так, как обычно действуют два незаурядных политика, которыми, без сомнения, являются и Дональд Трамп, и Реджеп Эрдоган.

Шансы достичь компромисса достаточно велики - вопрос только в том, насколько он, этот компромисс, будет «долгоиграющим», то есть насколько приемлемо для сторон будет его соблюдение. Причем уже совершенно очевидно, чем стороны будут мягко «придавливать и уминать» неуступчивость друг друга. Со стороны Трампа - излюбленные Вашингтоном намеки на широкий спектр санкций, включая сюда и F-35, и «геноцид армян», и «порвем турецкую экономику в клочья». Но ведь и Эрдогану есть чем ответить, у него козыри не слабее - вернем западу всех ИГИЛовцев и пристраивайте их куда хотите, пересмотрим свое отношение к необходимости соблюдать санкции против Ирана, еще теснее будем работать с Москвой… То же и в отношении пресловутого контракта по С-400. Анкара предельно четко объяснила американцам: «Главным в этой сделке с Москвой для Турции является получение не самих комплексов - мы их вообще можем на боевое дежурство не ставить, законсервируем и придержим про запас, который, как говорят русские, «карман не тянет», а доступ к технологиям, которые может освоить турецкий военно-промышленный комплекс». Более того, Турция вполне готова приобрести американские «Пэтриоты», в очередной раз продемонстрировав свою приверженность НАТО.