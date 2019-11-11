Потомки Джалила Мамедкулизаде впервые посетят Азербайджан

По приглашению вице-президента НАНА, академика Исы Хабиббейли потомки выдающегося представителя азербайджанской литературы, драматурга, публициста и общественного деятеля Джалила Мамедкулизаде Мартин Джаваншири и его сын Пшемислав Джаваншири посетят Азербайджан.

Как сообщили Report в Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), представители рода Джалила Мамедкулизаде впервые посетят родину своего предка.

Визит состоится в ближайшее время.

Они примут участие в посвященных Джалилу Мамедкулизаде научных и культурных мероприятиях, организованных Национальной библиотекой Азербайджана и Институтом литературы имени Низами Гянджеви НАНА.

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