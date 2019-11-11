Потомки Джалила Мамедкулизаде впервые посетят Азербайджан
По приглашению вице-президента НАНА, академика Исы Хабиббейли потомки выдающегося представителя азербайджанской литературы, драматурга, публициста и общественного деятеля Джалила Мамедкулизаде Мартин Джаваншири и его сын Пшемислав Джаваншири посетят Азербайджан.
Как сообщили Report в Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), представители рода Джалила Мамедкулизаде впервые посетят родину своего предка.
Визит состоится в ближайшее время.
Они примут участие в посвященных Джалилу Мамедкулизаде научных и культурных мероприятиях, организованных Национальной библиотекой Азербайджана и Институтом литературы имени Низами Гянджеви НАНА.