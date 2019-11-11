Российского генерала арестовали за разглашение гостайны

Начальник Главного управления ФСИН по Ростовской области Муслим Даххаев подозревается в разглашении сведений, составляющих государственную тайну. Об этом сообщил замдиректора ФСИН Валерий Максименко, передает ТАСС.

"Ему инкриминируется разглашение сведений, составляющих гостайну", - сказал он. Максименко не уточнил, сколько заместителей начальника ГУ ФСИН задержаны вместе с ним. "Сейчас ведутся следственные действия, по итогам которых будет приниматься решение и о задержании, и о предъявлении обвинения, и об аресте", - пояснил Максименко.

Он уточнил, что это была совместная спецоперация ФСБ с управлением собственной безопасности ФСИН. "В отношении Даххаева велась разработка", - сказал замдиректора ФСИН. Дело расследует ФСБ России.