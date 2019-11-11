Эмир Катара призвал свой народ молиться о дожде

Несмотря на выдаваемые с октября прогнозы погоды с обещаниями обильных осадков, полноценного дождя в эмирате не видели с апреля, лишь в последнюю неделю слабый дождь выпадал в отдельных регионах Катара. В минувшее воскресенье дождь в столице Дохе не продлился и пяти минут, пишет РИА Новости.

По информации агентства, эмир призвал устроить молитву во всех частях страны. Сам он тоже примет участие в ней вместе с другими верующими в одной из катарских мечетей.

Особая молитва мусульман о дожде называется по-арабски "истискаа", правители аравийских монархий нередко испытывают ее силу, когда осадков в засушливом регионе не бывает больше полугода. Катар является одним из самых засушливых мест на земле, где за год выпадает всего около 80 миллиметров осадков.

Прошлый год выдался в эмирате необычайно обильным на осадки, сильные ливни начали идти с октября, из-за чего многие улицы в городах бывали затоплены, и люди не могли передвигаться на машинах по трассам.