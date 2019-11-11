В Польше готовили теракты против мусульман

Сотрудники Агентства внутренней безопасности Польши (ABW) задержали двух подозреваемых в подготовке терактов с использованием взрывчатки, говорится в сообщении ведомства.

По данным ABW, задержанные "намеревались подготовить нападение с использованием оружия и взрывчатых веществ в отношении лиц исламского вероисповедания, проживающих в Польше". Судя по доказательствам, подозреваемые брали пример с "терактов, совершенных Андерсом Брейвиком в Норвегии и Брентоном Таррантом в Новой Зеландии".

В ходе обысков было изъято большое количество взрывчатых веществ, оружия и боеприпасов, отмечает ABW. Агенты также изъяли восемь флаконов с токсичным химическим веществом и 170 публикаций об изготовлении взрывчатых веществ.