Еще 284 семьи приобрели льготные квартиры в Баку

Успешно завершена процедура купли/продажи 284 из 570 квартир в Ясамальском жилом комплексе. Стоит напомнить, что все эти квартиры были выбраны через систему «Güzəştli mənzil» на портале «электронного правительства» www.e-gov.az 16 октября.

Из 284 квартир, приобретенных на льготных условиях, 49 являются однокомнатными, 159 – двухкомнатными, а 76- трехкомнатными. 140 квартир были приобретены на собственные средства, а 144 за счет ипотечного кредита.

В скором времени будет дано объявление о продаже оставшейся части квартир в Ясамальском жилом комплексе. В связи с этим, граждане, обладающие электронным кабинетом и желающие приобрести квартиру за счет ипотечного кредита должны обратиться в банки-агенты для получения предварительного разрешения.