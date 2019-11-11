Назван самый сексуальный мужчина мира

Журнал People назвал самым сексуальным из ныне живущих мужчин американского певца Джона Ледженда. 40-летний музыкант отметил, что польщен титулом, но не считает, что заслужил его.

По словам Ледженда, он теперь опасается, что за каждым его шагом будут пристально следить, чтобы проверить, достаточно ли он сексуален для своего нового звания. Кроме того, он считает, что после прошлогоднего победителя, актера Идриса Эльбы, присудить титул ему было несправедливо.

Жена Ледженда, актриса Кристин Тейген, изменила информацию о пользователе в своем Twitter-аккаунте, указав, что она «спит с самым сексуальным мужчиной по версии журнала People».

Джон Ледженд (Джон Роджер Стивенс) выпустил первый альбом в 2002 году. Обладатель десяти премий Grammy, а также «Оскара» и «Золотого глобуса» за саундтрек к фильму «Сельма». В 2011 году основал кинопродюсерскую компанию.