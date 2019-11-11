И азербайджанская община Карабаха ущипнула Лаврова

"Как азербайджанская община Нагорно- Карабах ского региона Азербайджана заявляем, что озвучивание подобных заявлений таким опытным дипломатом, как Сергей Лавров, вызывает серьезное сожаление и удивление», - говорится в заявлении, распространенном в СМИ.

Напомним, ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что "без согласия народа Нагорного Карабах а никакие договоренности оформить будет невозможно. Армения просто их не поддержит".

В организации напомнили, что президент Ильхам Алиев, выступая в прошлом месяце на пленарной сессии XVI ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи, внес ясность в этот вопрос, заявив, что понятия «народ Нагорного Карабаха» не существует. Есть население Нагорного Карабаха, которое до начала конфликта состояло из азербайджанского и армянского населения, обладающего равными правами.

«В рамках Минского процесса ОБСЕ, ответственного за урегулирование конфликта, армянская и азербайджанская общины Нагорного Карабаха определены как заинтересованные стороны. В связанных с армяно-азербайджанским нагорно-карабахским конфликтом документах авторитетных международных организаций также никогда не отмечалось понятие «народ Нагорного Карабаха». Хотим напомнить, что в 2019 году сопредседатели Минской группы ОБСЕ, в которой представлена и Россия, два раза совершили визит в регион и в обоих итоговых заявлениях по каждому визиту отдельно отметили, что встретились с азербайджанской и армянской общинами Нагорного Карабаха», - говорится в заявлении.

Азербайджанская община подчеркивает, что высказывания, озвученные Сергеем Лавровым на брифинге, вызывают чувство сожаления также потому, что он не подчеркивает право на возвращение в свои дома свыше миллиона азербайджанских беженцев из Нагорно-Карабахского региона и семи прилегающих районов Азербайджана.