И азербайджанская община Карабаха ущипнула Лаврова
Азербайджанская община Нагорно-Карабахского региона Азербайджана распространила заявление в связи с высказываниями главы МИД России Сергея Лаврова.
Напомним, ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что "без согласия народа Нагорного Карабаха никакие договоренности оформить будет невозможно. Армения просто их не поддержит".
"Как азербайджанская община Нагорно-Карабахского региона Азербайджана заявляем, что озвучивание подобных заявлений таким опытным дипломатом, как Сергей Лавров, вызывает серьезное сожаление и удивление», - говорится в заявлении, распространенном в СМИ.
В организации напомнили, что президент Ильхам Алиев, выступая в прошлом месяце на пленарной сессии XVI ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи, внес ясность в этот вопрос, заявив, что понятия «народ Нагорного Карабаха» не существует. Есть население Нагорного Карабаха, которое до начала конфликта состояло из азербайджанского и армянского населения, обладающего равными правами.
«В рамках Минского процесса ОБСЕ, ответственного за урегулирование конфликта, армянская и азербайджанская общины Нагорного Карабаха определены как заинтересованные стороны. В связанных с армяно-азербайджанским нагорно-карабахским конфликтом документах авторитетных международных организаций также никогда не отмечалось понятие «народ Нагорного Карабаха». Хотим напомнить, что в 2019 году сопредседатели Минской группы ОБСЕ, в которой представлена и Россия, два раза совершили визит в регион и в обоих итоговых заявлениях по каждому визиту отдельно отметили, что встретились с азербайджанской и армянской общинами Нагорного Карабаха», - говорится в заявлении.
Азербайджанская община подчеркивает, что высказывания, озвученные Сергеем Лавровым на брифинге, вызывают чувство сожаления также потому, что он не подчеркивает право на возвращение в свои дома свыше миллиона азербайджанских беженцев из Нагорно-Карабахского региона и семи прилегающих районов Азербайджана.