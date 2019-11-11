Tesla построит крупный завод под Берлином
Американский концерн по производству электромобилей Tesla построит свой первый крупный завод в Европе - в окрестностях Берлина. Объект будет располагаться неподалеку от нового строящегося берлинского аэропорта, сообщает Дойче велле.
При заводе планируется также открыть инженерный и дизайнерский центры, сказал глава Tesla Илон Маск.
Маск сделал это заявление на церемонии вручения премии "Золотой руль" (Goldenes Lenkrad), присуждаемой еженедельником Bild am Sonntag. Выбор Берлина в качестве места для строительства нового завода Маск объяснил "исключительным качеством немецкого инженерного искусства".
На заводе под Берлином Tesla будет выпускать электромобили, начиная с модели Y, и батареи к электромобилям. По данным газеты Bild, реализация проекта позволит создать до 10 тысяч новых рабочих мест.