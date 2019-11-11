В Испании пропал экс-глава военной разведки Венесуэлы

Бывший глава военной разведки Венесуэлы Уго Карвахаль пропал в Испании спустя несколько дней после того, как испанский суд одобрил его экстрадицию в США, сообщают испанские СМИ.

Сотрудники полиции уже несколько дней безуспешно ведут розыск мужчины. Отмечается, что после решения суда 8 ноября судебные приставы отправились в дом Карвахаля в Мадриде, однако не нашли его там, передает Интерфакс.