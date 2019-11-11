В Испании пропал экс-глава военной разведки Венесуэлы
Бывший глава военной разведки Венесуэлы Уго Карвахаль пропал в Испании спустя несколько дней после того, как испанский суд одобрил его экстрадицию в США, сообщают испанские СМИ.
Сотрудники полиции уже несколько дней безуспешно ведут розыск мужчины. Отмечается, что после решения суда 8 ноября судебные приставы отправились в дом Карвахаля в Мадриде, однако не нашли его там, передает Интерфакс.
В середине сентября испанский суд ответил отказом на запрос об экстрадиции в США Карвахаля и решил отпустить его из-под стражи. Однако 8 ноября Национальная судебная коллегия Испании удовлетворила апелляцию прокуратуры и разрешила выдачу американской стороне экс-главы венесуэльской военной разведки.
Карвахаля арестовали в апреле 2019 года в Мадриде по запросу Вашингтона. Он обвинялся в преступлении, связанном с наркоторговлей. Карвахаль возглавлял военную разведку Венесуэлы во времена президентства Уго Чавеса.
После того как Карвахаль заявил о поддержке лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо, Мадуро лишил его звания генерал-майора, обвинив в госизмене. После этого Карвахаль перебрался в Испанию.