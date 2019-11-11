Израиль наносит удары по целям "Исламского джихада"
Операция в секторе Газа проводится против боевиков и инфраструктуры группировки "Исламский джихад", заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, открывая заседание кабинета министров, передает РИА Новости.
"Мы продолжаем наносить удары по "Исламскому джихаду" после того, как атаковали высокопоставленного командира группировки в секторе Газа (Бахаа Абу аль-Ата). Он был ответственным за большинство террористических атак, совершенных в секторе Газа в прошлом году, и он также планировал новые теракты в ближайшие дни" - заявил премьер-министр.
"В последний день мы уничтожили важные цели "Исламского джихада". Мы помешали террористическим отрядам, которые готовили обстрелы территории Государства Израиль, некоторые были атакованы во время запуска ракет", - отметил Нетаньяху.
Активные действия израильских военных в Газе возобновились в среду утром после новых ракетных обстрелов израильской территории из палестинского анклава.
"ЦАХАЛ увеличил плотность атак. В том числе были атакованы крупный завод по производству ракетных боеголовок, штаб-квартира бригады, склад в оперативном подразделении организации, а также учебно-тренировочный комплекс военно-морских сил", - сообщила армейская пресс-служба.