Израиль наносит удары по целям "Исламского джихада"

"Мы продолжаем наносить удары по "Исламскому джихаду" после того, как атаковали высокопоставленного командира группировки в секторе Газа (Бахаа Абу аль-Ата). Он был ответственным за большинство террористических атак, совершенных в секторе Газа в прошлом году, и он также планировал новые теракты в ближайшие дни" - заявил премьер-министр.

Операция в секторе Газа проводится против боевиков и инфраструктуры группировки "Исламский джихад", заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, открывая заседание кабинета министров, передает РИА Новости.

"В последний день мы уничтожили важные цели "Исламского джихада". Мы помешали террористическим отрядам, которые готовили обстрелы территории Государства Израиль, некоторые были атакованы во время запуска ракет", - отметил Нетаньяху.

Активные действия израильских военных в Газе возобновились в среду утром после новых ракетных обстрелов израильской территории из палестинского анклава.

"ЦАХАЛ увеличил плотность атак. В том числе были атакованы крупный завод по производству ракетных боеголовок, штаб-квартира бригады, склад в оперативном подразделении организации, а также учебно-тренировочный комплекс военно-морских сил", - сообщила армейская пресс-служба.