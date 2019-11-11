Делегация из Египта на приеме у Ильхама Алиева

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду принял делегацию во главе с первым заместителем председателя Палаты представителей Египта Эльсайедом Эльшери, сообщает АзерТАдж.

49 просмотров