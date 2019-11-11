Чемпион мира и Европы объявил об уходе из футбола

Испанский нападающий японского футбольного клуба «Виссел Кобе» 37-летний Давид Вилья объявил о завершении карьеры по окончании сезона в чемпионате Японии. Об этом футболист сообщил на пресс-конференции.

Организованная клубом официальная церемония проводов игрока состоится 7 декабря по окончании матча последнего тура чемпионата Японии, в котором «Виссел Кобе» примет «Джубило Ивату».

Также Вилья написал в Twitter, что решил завершить профессиональную карьеру после 19 лет выступлений.

По словам Вильи, последнее, что он хочет сделать, — принести «Виссел Кобе» победу в Кубке императора, финал которого пройдет 1 января 2020 года, передает телеканал «360».

Вилья является лучшим бомбардиром в истории сборной Испании — в 98 матчах он забил 59 мячей. В 2008-м стал чемпионом Европы, а два года спустя выиграл мировое первенство.

Накануне стало известно, что Вилья станет одним из владельцев американской команды «Куинсборо», которая будет базироваться в Нью-Йорке и в 2021 году начнет выступление во втором по силе дивизионе (USL Championship).