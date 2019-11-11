Согласно информации, работы на территории уже начаты с тем, чтобы вернуть имению первозданный вид. В рамках строительных работ снесены более поздние постройки.

Завершить работы, проводимые по заказу Министерства культуры и инициативе Фонда Гейдара Алиева, планируется в первой половине следующего года.

Отметим, что дом, в котором жил миллионер и меценат Гаджи Зейналабдин Тагив, долгие годы использовался как больница и временное убежище для вынужденных переселенцев.

Напомним, что редакция haqqin.az 21 декабря 2017 года начала общественную кампанию по сохранению уникального памятника архитектуры. Дом Тагиева был построен выдающимся архитектором конца XIX века Йозефом Гославским. Большевистская власть экспроприировала всю собственность известного мецената, разрешив ему проживание лишь в одном, по его выбору, из многочисленных особняков. Г.З.Тагиев выбрал именно дом в Мардакяне. В этом же доме в 1924 году этот выдающийся азербайджанец и скончался.