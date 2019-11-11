Рекордные холода пришли в США из Сибири видео
На востоке США резко похолодало. Температура воздуха в Чикаго упала до минус 13 градусов Цельсия, побив рекорд 1986 года, сообщает CBS.
По данным синоптиков из Национальной метеорологической службы, холодные воздушные массы из Сибири привели к рекордным заморозкам и сильным снегопадам.
В Буффало и Детройте выпало до 25 см осадков, морозно и снег также в штатах Вермонт и Мэн. Закрыты школы и предприятия. В аэропортах отменены тысячи рейсов. На дорогах фиксируются ДТП.