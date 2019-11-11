Построили завод, а продукция залежалась на складах наши проблемы
Несколько дней назад в Баку прошла Международная выставка медицинских инноваций Medinex, которая собрала на одной площадке большое число профессионалов медицинской сферы. Ведущие местные и международные производители, дистрибьюторы продемонстрировали свои новинки и услуги, которые могут обеспечить усовершенствование медицинских клиник страны и повысить эффективность лечения в них.
Экспозиция Medinex объединила 70 компаний из 12 стран мира, в том числе из Германии, Ирана, Италии, Казахстана, Пакистана, России, Японии и др.
Азербайджан был представлен на выставке дистрибьюторами и производителями, работающими под брендом «Made in Azerbaijan».
Завод по производству шприцев Diamed Co как крупнейший и единственный производитель медицинских изделий в Азербайджане был в центре внимания как журналистов, так и гостей выставки — депутатов, представителей различных государственных ведомств, общественности и деятелей культуры.
Такое пристальное внимание к Medinex было вызвано в том числе и тем, что шприцы, произведенные в Азербайджане, можно увидеть только на выставке. Несмотря на то, что завод функционирует уже 6 месяцев, в аптеках страны их все еще нет.
Между тем годовой спрос на шприцы в Азербайджане составляет 135 миллионов единиц. Годовая производственная мощность завода по производству шприцев Diamed Co, который был открыт 16 мая этого года в Индустриальном парке Пираллахи при участии президента Ильхама Алиева, составляет 150 миллионов шприцев. Однако, как уже неоднократно отмечалось в нашем исследовании, продукции завода нет ни в аптеках, ни в государственных больницах, ни в частных клиниках страны.
Опубликовано уже достаточно развернутых статей, в которых указаны конкретные причины сложившейся ситуации. Нет смысла повторяться, но стоит заметить, что оптовые компании, которые занимаются ввозом в страну опасных шприцев неизвестного происхождения и реализацией их населению, получают огромную прибыль и препятствуют выходу на рынок местной продукции. Правительство и соответствующие министерства все еще только наблюдают за процессом.
Вот что говорят по этому поводу общественные деятели страны и представители отечественного предприятия по производству шприцев.
Член комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Милли Меджлиса Вахид Ахмедов подчеркнул, что в Азербайджане достигнут значительный прогресс в экономической сфере, строятся новые заводы, однако некоторые из них работают неэффективно.
«Одной из экономических целей, поставленных президентом, является развитие ненефтяного сектора в стране. В последнее время в этом направлении была проделана определенная работа, виден прогресс, но, как сказал глава государства Ильхам Алиев, этого недостаточно. Наличествуют проблемы с эффективностью недавно открытых предприятий, в том числе шприцевого завода Diamed Co.
Завод был открыт в мае и сразу же начал функционировать. После выхода в прессе статей о ввозимых в страну шприцах, я пригласил бизнесменов и поинтересовался ситуацией. Производственная мощность завода составляет 150 миллионов шприцев в год. Но пока они произвели только 15 миллионов шприцев, которые до сих пор не могут продать», - отметил депутат.
В. Ахмедов подчеркнул, что шприцы, импортируемые из-за рубежа, особенно из Китая, доминируют на азербайджанском рынке. «Поставщики этих шприцев перекрывают вход местных шприцев на рынок и не позволяют полностью использовать производственные мощности завода, - обрисовал депутат ситуацию. – В то время как иглы, которые являются основным элементом шприцев, местным производителям поставляет японская компания Nipro. Эти иглы очень высокого качества.
Однако шприцы же, импортируемые из Китая, стоят всего 3 копейки, тогда как шприцы местного производства предлагаются по 6 копеек. Возможно, поэтому их покупают не очень охотно. На рынке масса некачественных шприцев, а азербайджанский завод, который производит шприцы лучшего качества, не может работать на полную мощность. Если завод сможет выйти на полную мощность, потребность в 135 миллионов шприцев в год будет полностью удовлетворена и не будет необходимости закупать шприцы из-за рубежа».
По словам депутата, министр экономики выдвинул эту проблему при обсуждении госбюджета: «Я попросил министра экономики Микаила Джаббарова рассмотреть этот вопрос при обсуждении бюджета. Полагаю, что министр даст указания для решения проблемы как можно скорее».
В. Ахмедов напомнил также, что наряду с Министерством здравоохранения ответственность за распространение низкокачественных шприцев на рынке Азербайджана несут и другие структуры: «Здесь все ответственны. Завод может сыграть важную роль в развитии ненефтяного сектора, которое поставил целью президент. Надо постараться, чтобы завод начал работать на полную мощность. И нужно выяснить, что мешает этому».
Участвовавший в выставке депутат Муса Кулиев также высказал свое мнение. Однако он, хоть и признал в своем заявлении факт ввоза в страну опасных шприцев неизвестного происхождения, не согласен с его массовым характером.
В то же время депутат заявил, что, независимо от качества импортного продукта, необходимо защищать и стимулировать отечественное производство: «Для защиты внутреннего производства необходима поддержка правительства. Кроме того, должно измениться отношение общества к местной продукции. Производимые в Азербайджане шприцы, несомненно, высококачественные, и это нужно широко рекламировать, доводить до сведения населения.
С другой стороны, больницы и госпитали, подчиненные Министерству здравоохранения, Министерству обороны, Министерству внутренних дел требуют как минимум 50 миллионов единиц шприцев в год. И если эти ведомства будут закупать их на отечественном предприятии, то отлично поддержат местного производителя».
М.Кулиев выразил надежду, что названные министерства в следующем году получат шприцы уже с местного завода, и проблема, таким образом, будет положительно решена.
Прокомментировала ситуацию со шприцами и принимавшая Medinex Айтен Кулиева, основатель и директор ООО Diamed Co.
Как отметила А.Кулиева, завод, который был открыт при особом внимании, заботе и участии президента Ильхама Алиева, работает уже шесть месяцев. Произведено уже более 15 миллионов различных шприцев.
«Мы реализуем их в некоторые частные клиники. Подписан договор с Агентством обязательного медицинского страхования, который начнет действовать с 2020 года. В этой связи хотела бы поблагодарить руководство Агентства за поддержку местного производства. Однако поскольку мы еще не продали наш товар аптекам, невозможно довести его до населения. Правда, ведутся переговоры с Avromed и рядом других компаний, но полноценных продаж нашей продукции пока нет», - утверждает А.Кулиева.
Объясняет она это тем, что в страну в большом количестве были завезены очень дешевые и некачественные шприцы, но из-за отсутствия надлежащих правил нет никаких препятствий для импорта этой продукции. Другими словами, дешевые шприцы неизвестного происхождения продавались и все еще продаются в стране. И компания не можем конкурировать с компаниями-импортерами, потому что они покупают эти шприцы по очень низкой цене. Именно поэтому фирмы не спешат покупать азербайджанскую продукцию. Они приобретают их примерно по 2 копейки за штуку, а продают за 10, 15, 20 копеек. За азербайджанские же шприцы надо платить 6 копеек, но продавать по той же цене, что и импортируемые. Поэтому реализация азербайджанской качественной продукции аптечным сетям экономически невыгодна. Это дает им сравнительно более низкий доход, чем продажа дешевых шприцев неизвестного происхождения, – утверждает специалист.
По словам А.Кулиевой, заинтересованные ведомства уже делали попытки решить эту проблему. «Ранее, когда министром экономического развития был еще Шахин Мустафаев, состоялась большая встреча всех сторон для обсуждения этого вопроса. Как известно, по закону шприцы относятся к лекарственным препаратам. Однако из-за того, что не были утверждены соответствующие стандарты, в настоящее время импортируемые шприцы впускаются без таможенного досмотра. Мы также работаем над утверждением этих правил и улучшением качества шприцев, ввозимых в страну. Это важно как для здоровья населения, так и для защиты местного производства. Если в страну будут завозить качественные шприцы, мы легко сможем с ними конкурировать. Но поскольку низкокачественные шприцы с высокой степенью риска слишком дешевы, высококачественные местные продукты не могут конкурировать с ними», - считает А.Кулиева.
Вместе с тем она указала, что проект соответствующих правил, касающихся шприцев, должен быть представлен в Кабинет министров Министерством здравоохранения: «Около трех месяцев назад мы обратились с письмом, но оно еще не было утверждено. Кроме того, Министерство экономики предприняло определенные многочисленные, но в целом проблема остается все еще нерешенной.
Следует отметить, что Минздрав объясняет причину массового ввоза в страну некачественных, непонятно от какого производителя шприцев в страну отсутствием специальных лабораторий для их надлежащей проверки.
В связи с этим А. Кулиева заявила, что производители готовы помочь в решении этой проблемы: «На встрече в Министерстве экономики присутствовал и заместитель министра здравоохранения Эльсевар Агаев. Я предположила, что, поскольку Министерство здравоохранения еще не имеет нужной лаборатории, можно воспользоваться нашей заводской лабораторией для проверки импортированных шприцев. Мы готовы создать все условия для того, чтобы специалисты Минздрава использовали оборудование заводской лаборатории до того, как государство обеспечит соответствующие возможности таких исследований этому ведомству. Однако ответа пока нет.
Таким образом, хоть все говорят, что импортированные шприцы нужно проверять, утверждать правила и т. д., проблема остается нерешенной. В настоящее время импортные шприцы запускаются на местный рынок на основании сертификатов, выданных фирмами. Однако всем известно, что эти сертификаты можно приобрести всякими нелегальными способами. Хочу особо отметить, что ни в одной стране мира шприцы не допускаются к потребителям без соответствующей проверки».
А. Кулиева также утверждает, что именно из-за перечисленных ею проблем отечественный завод хоть и функционирует, но не на полную мощность. «Мы ожидаем, что Министерство здравоохранения представит соответствующие правила в отношении шприцев, которые будут утверждены Кабинетом министров. Это позволит нам работать в нормальной конкурентной среде. В таком случае завод сможет легко реализовать свою продукцию. Другими словами, судьба нашего завода находится в руках правительства. Надеемся, что в этом направлении будут приняты соответствующие меры», - сказала она.