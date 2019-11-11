Алхас Исмаилов, отдел социума 16:35

Несколько дней назад в Баку прошла Международная выставка медицинских инноваций Medinex, которая собрала на одной площадке большое число профессионалов медицинской сферы. Ведущие местные и международные производители, дистрибьюторы продемонстрировали свои новинки и услуги, которые могут обеспечить усовершенствование медицинских клиник страны и повысить эффективность лечения в них. Экспозиция Medinex объединила 70 компаний из 12 стран мира, в том числе из Германии, Ирана, Италии, Казахстана, Пакистана, России, Японии и др. Азербайджан был представлен на выставке дистрибьюторами и производителями, работающими под брендом «Made in Azerbaijan».

Завод по производству шприцев Diamed Co как крупнейший и единственный производитель медицинских изделий в Азербайджане был в центре внимания как журналистов, так и гостей выставки — депутатов, представителей различных государственных ведомств, общественности и деятелей культуры. Такое пристальное внимание к Medinex было вызвано в том числе и тем, что шприцы, произведенные в Азербайджане, можно увидеть только на выставке. Несмотря на то, что завод функционирует уже 6 месяцев, в аптеках страны их все еще нет. Между тем годовой спрос на шприцы в Азербайджане составляет 135 миллионов единиц. Годовая производственная мощность завода по производству шприцев Diamed Co, который был открыт 16 мая этого года в Индустриальном парке Пираллахи при участии президента Ильхама Алиева, составляет 150 миллионов шприцев. Однако, как уже неоднократно отмечалось в нашем исследовании, продукции завода нет ни в аптеках, ни в государственных больницах, ни в частных клиниках страны.

Опубликовано уже достаточно развернутых статей, в которых указаны конкретные причины сложившейся ситуации. Нет смысла повторяться, но стоит заметить, что оптовые компании, которые занимаются ввозом в страну опасных шприцев неизвестного происхождения и реализацией их населению, получают огромную прибыль и препятствуют выходу на рынок местной продукции. Правительство и соответствующие министерства все еще только наблюдают за процессом. Вот что говорят по этому поводу общественные деятели страны и представители отечественного предприятия по производству шприцев. Член комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Милли Меджлиса Вахид Ахмедов подчеркнул, что в Азербайджане достигнут значительный прогресс в экономической сфере, строятся новые заводы, однако некоторые из них работают неэффективно. «Одной из экономических целей, поставленных президентом, является развитие ненефтяного сектора в стране. В последнее время в этом направлении была проделана определенная работа, виден прогресс, но, как сказал глава государства Ильхам Алиев, этого недостаточно. Наличествуют проблемы с эффективностью недавно открытых предприятий, в том числе шприцевого завода Diamed Co. Завод был открыт в мае и сразу же начал функционировать. После выхода в прессе статей о ввозимых в страну шприцах, я пригласил бизнесменов и поинтересовался ситуацией. Производственная мощность завода составляет 150 миллионов шприцев в год. Но пока они произвели только 15 миллионов шприцев, которые до сих пор не могут продать», - отметил депутат. В. Ахмедов подчеркнул, что шприцы, импортируемые из-за рубежа, особенно из Китая, доминируют на азербайджанском рынке. «Поставщики этих шприцев перекрывают вход местных шприцев на рынок и не позволяют полностью использовать производственные мощности завода, - обрисовал депутат ситуацию. – В то время как иглы, которые являются основным элементом шприцев, местным производителям поставляет японская компания Nipro. Эти иглы очень высокого качества. Однако шприцы же, импортируемые из Китая, стоят всего 3 копейки, тогда как шприцы местного производства предлагаются по 6 копеек. Возможно, поэтому их покупают не очень охотно. На рынке масса некачественных шприцев, а азербайджанский завод, который производит шприцы лучшего качества, не может работать на полную мощность. Если завод сможет выйти на полную мощность, потребность в 135 миллионов шприцев в год будет полностью удовлетворена и не будет необходимости закупать шприцы из-за рубежа».

По словам депутата, министр экономики выдвинул эту проблему при обсуждении госбюджета: «Я попросил министра экономики Микаила Джаббарова рассмотреть этот вопрос при обсуждении бюджета. Полагаю, что министр даст указания для решения проблемы как можно скорее». В. Ахмедов напомнил также, что наряду с Министерством здравоохранения ответственность за распространение низкокачественных шприцев на рынке Азербайджана несут и другие структуры: «Здесь все ответственны. Завод может сыграть важную роль в развитии ненефтяного сектора, которое поставил целью президент. Надо постараться, чтобы завод начал работать на полную мощность. И нужно выяснить, что мешает этому». Участвовавший в выставке депутат Муса Кулиев также высказал свое мнение. Однако он, хоть и признал в своем заявлении факт ввоза в страну опасных шприцев неизвестного происхождения, не согласен с его массовым характером. В то же время депутат заявил, что, независимо от качества импортного продукта, необходимо защищать и стимулировать отечественное производство: «Для защиты внутреннего производства необходима поддержка правительства. Кроме того, должно измениться отношение общества к местной продукции. Производимые в Азербайджане шприцы, несомненно, высококачественные, и это нужно широко рекламировать, доводить до сведения населения. С другой стороны, больницы и госпитали, подчиненные Министерству здравоохранения, Министерству обороны, Министерству внутренних дел требуют как минимум 50 миллионов единиц шприцев в год. И если эти ведомства будут закупать их на отечественном предприятии, то отлично поддержат местного производителя». М.Кулиев выразил надежду, что названные министерства в следующем году получат шприцы уже с местного завода, и проблема, таким образом, будет положительно решена. Прокомментировала ситуацию со шприцами и принимавшая Medinex Айтен Кулиева, основатель и директор ООО Diamed Co. Как отметила А.Кулиева, завод, который был открыт при особом внимании, заботе и участии президента Ильхама Алиева, работает уже шесть месяцев. Произведено уже более 15 миллионов различных шприцев. «Мы реализуем их в некоторые частные клиники. Подписан договор с Агентством обязательного медицинского страхования, который начнет действовать с 2020 года. В этой связи хотела бы поблагодарить руководство Агентства за поддержку местного производства. Однако поскольку мы еще не продали наш товар аптекам, невозможно довести его до населения. Правда, ведутся переговоры с Avromed и рядом других компаний, но полноценных продаж нашей продукции пока нет», - утверждает А.Кулиева.