Ильхам Алиев выделил деньги «Азерсу»

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня подписал распоряжение о мерах по осуществлению проекта реконструкции систем водоснабжения и канализации города Евлах, сообщает официальный сайт главы государства.

В распоряжении говорится, что с целью реконструкции систем водоснабжения и канализации города Евлах из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджана на 2019 год резервного фонда Президента Азербайджана ОАО «Азерсу» выделяются пять миллионов манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в настоящем распоряжении.

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