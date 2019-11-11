Ильхам Алиев выделил деньги «Азерсу»
Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня подписал распоряжение о мерах по осуществлению проекта реконструкции систем водоснабжения и канализации города Евлах, сообщает официальный сайт главы государства.
В распоряжении говорится, что с целью реконструкции систем водоснабжения и канализации города Евлах из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджана на 2019 год резервного фонда Президента Азербайджана ОАО «Азерсу» выделяются пять миллионов манатов.
Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в настоящем распоряжении.