Турция задержала одного из главарей ИГ

Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу сообщил о захвате человека, занимавшего важный пост в террористической группировке "Исламское государство". При этом глава МВД не стал называть ни имени, ни должности задержанного, но рассказал, что он дает показания, пишет NEWSru.co.il.

7 ноября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкие спецслужбы задержали более десяти родственников главаря "Исламского государства" Абу Бакра аль-Багдади. Сам глава террористической группировки был уничтожен в ночь на 27 октября.

"Близкое окружение аль-Багдади взяло на прицел нашу страну. Последними в Аазазе поймали мужа его сестры и их ребенка, отправили их в миграционные лагеря. Посмотрим, какое решение примет наше министерство юстиции. Число (задержанных родственников) уже двузначное", - сказал тогда он.