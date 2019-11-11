Посольство Армении в России об опасности напряжения между армянами и русскими

Посольство Армении в России распространило комментарий, в котором выразило возмущение в связи с произошедшим в Армавире инцидентом. Напомним, депутат Армавирской городской думы Алексей Виноградов на территории армянской церкви Армавира закрасил черной краской памятную доску в честь нацистского преступника Гарегина Нжде. Памятная доска военному и политическому преступнику была установлена по инициативе местной армянской общины.

Россия и Азербайджан осудили канонизацию в Ереване и на территории Армении гитлеровского преступника Г.Нжде, потребовав демонтажа его памятников и мемориальных комплексов. Отметим, что Г.Нжде возглавлял и преступную дашнакскую организацию, проводившую этническую чистку на территории современной Армении, вырезая мирное мусульманское население. Нжде повинен в убийстве тысяч беззащитных мирных жителей Зангезура и Карабаха.

По мнению посольства Армении, эти действия не соответствуют духу армяно-российских взаимоотношений и могут привести к межнациональному напряжению (между армянской общиной и русским населением) - говорится в заявлении диппредставительства.

Посольство призывает власти города Армавир дать соответствующую оценку произошедшему.