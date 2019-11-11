Министр Бабаев анонсирует рост зарплаты

Рост среднемесячной заработной платы в Азербайджане в 2019 году составит 14%, заявил министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев, отвечая на вопросы депутатов на пленарном заседании Милли Меджлиса, передает Интерфакс-Азербайджан.

«Мы ожидаем, что рост среднемесячной заработной платы по итогам 2019 года составит 14%. Для этого есть хорошие предпосылки. Фонд заработной платы вырос за 10 месяцев на 34%, а медианный рост зарплаты составил 32-33%», - сказал министр.

С.Бабаев отметил, что в 2020 году рост среднемесячной заработной платы прогнозируется на уровне 15,5%, в 2021 году – на уровне 7,2%, в 2022 году – на уровне 5,3%, в 2023 году – на уровне 5%. Таким образом, в 2020-2023 годах среднегодовой рост средней зарплаты составит 8,25%.

Согласно прогнозам, на конец 2020 года среднемесячная заработная плата составит 716,7 манатов, 2021 года - 768,6 манатов, 2022 года – 809,2 манатов, 2023 года - 849,9 манатов.

Среднемесячная номинальная заработная плата в Азербайджане на 1 сентября 2019 года составляет 589,3 манатов ($346,6).