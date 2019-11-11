Москва обсуждает с Анкарой возвращение на родину задержанных боевиков

Россия и Турция обсуждают широкий круг вопросов по линии спецслужб и военных, включая тему репатриации задержанных террористов. Об этом заявил журналистам в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

"Между Россией и Турцией существуют каналы общения по линии разных ведомств по линии военных, по линии специальных ведомств, где обсуждается широкий круг вопросов, включая тему возвращения боевиков", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, готова ли РФ принять на свою территорию боевиков с российским гражданством.

Ранее глава МВД Турции Сулейман Сойлу сообщил о планах Анкары на репатриацию со своей территории задержанных членов группировки "Исламское государство" в страны, где они зарегистрированы.