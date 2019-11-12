В алтайском селе Санниково пожилая женщина встала на колени перед премьер-министром России Дмитрием Медведевым, сообщает «Радио Комсомольская правда».

Глава кабмина РФ 13 ноября приехал на Алтай с рабочим визитом. Во время осмотра села к нему через охрану пробилась пенсионерка. Она встала на колени и рассказала, что в ее доме с 2016 года нет горячей воды.

По ее словам, проблемы с горячим водоснабжением начались из-за плохой работы газовой котельной. Пенсионерка пояснила, что из-за отсутствия горячей воды она себя плохо чувствует. Жительница добавила, что не раз пыталась обратиться к местной власти, но ее не допускали к чиновникам.

Медведев пообещал, что после совещания к ней зайдет губернатор Алтайского края Виктор Томенко. Он отметил, что такая ситуация недопустима, сообщает ИА «Амител».