Колонна американских военных машин пересекла иракско-сирийскую границу и вошла на территорию северной сирийской провинции Хасеке, сообщает агентство SANA.

Согласно информации, колонна состоит из более 20 армейских внедорожников Humvee и двух специальных платформ для перевозки боевых самолетов. Военная колонна пересекла границу с Ираком в местечке Эль-Валид.

Отмечается, что вся указанная американская военная техника расположилась в нефтеносном районе на северо-востоке Сирии близ месторождения Ауда. Въехавшая с территории Ирака техника сосредоточена около селения Химу, которое находится на западе от приграничного города Камышлы.