Пашинян летит к Путину… А Путин через год в Ереван

Глава правительства Армении Никол Пашинян ответил на вопросы депутатов парламента Армении по поводу нынешнего уровня отношений между Ереваном и Москвой. Об этом сообщает «Спутник-Армения».

Никол Пашинян совершит свой первый официальный визит в Россию в первой половине 2020 года. Об этом заявил сам премьер на заседании парламента.

«После моей поездки, уже во второй половине 2020-го или в первой половине 2021 года, президент России Владимир Путин посетит Армению с официальным визитом», - отметил также Пашинян.

По его словам, после политических перемен в Армении и в России, и в других странах мира возникло множество вопросов по поводу внешнеполитического курса официального Еревана. Этим объясняется активизация двусторонних отношений и встреч высокопоставленных делегаций Армении и России.

«Прошлым летом я уже говорил, что интенсивный диалог между нашими странами поднимет двусторонние отношения на новый уровень. Теперь я уже с большей уверенностью могу сказать, что отношения Армении и России развиваются по восходящей», - отметил премьер.

Пашинян выразил надежду, что нынешнее состояние армяно-российского диалога позволит войти странам в новую фазу отношений без неопределенности и недосказанности.