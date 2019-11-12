Пашинян поет аллилуйю Лаврову

«Министр иностранных дел России Сергей Лавров подтвердил в своем заявлении право народа Карабах а на высказывание своей позиции по конфликту» , - заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с членами правительства и депутатами в парламенте Армении, сообщают армянские СМИ.

Напомним, что 11 ноября министр иностранных дел России Сергей Лавров на совместном брифинге с главой МИД Армении Зограбом Мнацаканяном в Ереване заявил, что Россия, как одна из стран-сопредседателей Минской группы, должна добиться мирного решения нагорно-карабахского конфликта, подчеркнув при этом, что «без согласия народа Нагорного Карабаха никакое решение не может быть принято, так как Армения их просто не подпишет».

«Суть заявления заключается в том, что решить карабахскую проблему без Карабаха, без позиции народа Карабаха невозможно. Очень приятно, что глава МИД России особо это подчеркнул», — сказал премьер-министр Армении.

По словам Пашиняна, позиция нового правительства Армении на урегулирование конфликта полностью понята посредникам переговорного процесса. Премьер-министр напомнил, что после «бархатной революции» в обществе возникли опасения относительно конструктивности нового руководства Армении по вопросу Карабаха.

«Стороны зафиксировали, что позиция нашего правительства конструктивна. И теперь мы уже можем заявить, что, несмотря на все тревоги, переговорный процесс ни в коем случае не зашел в тупик, и мы ведем работы по созданию условий для успешных переговоров для всех сторон конфликта», - сказал Пашинян.