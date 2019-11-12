Германия и Голландия согласились забрать у Турции боевиков ИГ

Готовность Германии и Нидерландов забрать задержанных Турцией террористов «Исламского государства», являющихся их гражданами, отметил министр внутренних дел Турецкой Республики Сулейман Сойлу, сообщает Reuters.

«Я хотел бы особо поблагодарить две страны. Одна из них — Германия, другая — Нидерланды… Они подтвердили, что заберут назад террористов из ИГИЛ, которые являются гражданами данных стран, вместе с их женами, детьми и всеми остальными», — заявил Сулейман Сойлу.

Напомним, в понедельник были депортированы двое подозреваемых — граждане США и Германии. Вскоре должны быть депортированы еще 23 гражданина европейских стран.