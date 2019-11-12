Производители коки в Боливии встали на защиту Моралеса

Производители коки в боливийской провинции Чапаре потребовали, чтобы ушедший в отставку президент Эво Моралес вернул свой пост.

Также они отказались признать временным главой государства второго вице-спикера палаты сенаторов Жанин Аньес, передает РИА Новости.

По словам вице-президента шести федераций крестьян-производителей коки, кокалерос намерены объявить «национальную мобилизацию против госпереворота».

Отметим, что Моралес сам был сборщиком коки и профсоюзным лидером крестьян, которые ее выращивают. Он всегда высказывался в защиту использования этого растения.

Сейчас экс-президент Боливии находится в Мексике, предоставившей ему политическое убежище. Вместе с ним на фоне массовых протестов ушло в отставку все правительство страны.