Украинская Рада приняла скандальный земельный закон

Верховная Рада Украины одобрила в первом чтении законопроект о создании рынка земли.

Как сообщает «Украинская правда», голосование было под угрозой срыва из-за того, что оппозиционные партии «Батькивщина» и «Оппозиционная платформа — За жизнь» блокировали трибуну Рады.

Ранее у здания украинского парламента прошли акции против земельной реформы.

Напомним, президент Владимир Зеленский поручил Раде принять до 1 декабря законопроект о снятии моратория на продажу земли сельскохозяйственного назначения и создании ее рынка.