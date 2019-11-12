Сахиль Бабаев: «Программа по детскому пособию требует 18-35 миллиардов манатов»

Министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Сахиль Бабаев прокомментировал предложения депутатов относительно детских пособий. Как сообщает Report, выступая на пленарном заседании Милли Меджлиса, министр напомнил, что сегодня в стране около 600 тысячам детей выплачиваются различные пособия.

Министр отметил, что для детей с ограниченными физическими возможностями предусмотрено пособие в размере 150 манатов и для их родителей или опекунов - 200 манатов. "Если применить это пособие ко всем детям, то надо учесть, что в стране сейчас 2 миллиона 700 тысяч детей в возрасте до 18 лет. Предположим, что им будет выплачиваться пособие по 100 манатов, что составит 3,3 миллиарда манатов. Ведь это программы не на год и не на два, они минимум на 5 -10 лет. Для этого в целом потребуется израсходовать 18-35 миллиардов манатов. Примите во внимание, что размер минимальной пенсии в стране увеличился на 72%, минимальная заработная плата удвоилась, а также возросли пособия и пенсии 600 тысяч человек".

По словам министра, вместо всеохватывающей программы эти же средства направляются на важные социальные программы, адресную помощь. Правительство выбрало данное направление и продолжит его в будущем.