Тимошенко стала противником Зеленского

Лидер фракции «Батькивщины» Юлия Тимошенко заявила, что после принятия закона об открытии рынка земли на Украине ее партия переходит в оппозицию к президенту Владимиру Зеленскому. Заявление опубликовано в Facebook.

По ее словам, партия планирует обратиться в Конституционный суд. По мнению Тимошенко, снимать мораторий на продажу земли без референдума нельзя, так как по конституции она принадлежит народу Украины.

«Сегодня президент Украины Владимир Зеленский перешел все красные линии. Наша команда заявляет о переходе партии "Батькивщина" в оппозицию к политике уничтожения Украины, в оппозицию к политике продолжения эпохи бедности», — подчеркнула она.

Ранее Верховная Рада Украины в первом чтении приняла проект закона о создании рынка земли. Документ поддержали 240 депутатов, против проголосовали 52. Представители партий «Батькивщина» и «Оппозиционная платформа — За жизнь» блокировали президиум и трибуну Рады и не участвовали в голосовании.