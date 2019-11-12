В Азербайджан прибыл спецпредставитель генсека ООН
В Азербайджан прибыл спецпредставитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам, советник эмира Кувейта по гуманитарным вопросам и председатель Международной исламской благотворительной организации Абдаллах Аль-Матуг.
Как сообщает Report, он примет участие в предстоящем II Бакинском саммите мировых религиозных лидеров.
В рамках визита на расширенном заседании научного совета Института истории Национальной академии наук Азербайджана пройдет встреча с Абдаллахом Аль-Матугом.
На встрече предполагается вручение гостю диплома почетного доктора Института истории.