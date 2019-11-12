В Азербайджан прибыл спецпредставитель генсека ООН

В Азербайджан прибыл спецпредставитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам, советник эмира Кувейта по гуманитарным вопросам и председатель Международной исламской благотворительной организации Абдаллах Аль-Матуг.

Как сообщает Report, он примет участие в предстоящем II Бакинском саммите мировых религиозных лидеров. 

В рамках визита на расширенном заседании научного совета Института истории Национальной академии наук Азербайджана пройдет встреча с Абдаллахом Аль-Матугом.

На встрече предполагается вручение гостю диплома почетного доктора Института истории. 

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