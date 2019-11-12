Кадыров захотел прямого пути в Грузию

Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил открыть дорогу из Чечни в Грузию, сообщает ТАСС. Этот проект планировался после завершения первой военной кампании, но грузинская сторона заморозила его.

«От села Итум-Кали до Грузии вообще ехать 40-50 минут, и там была дорога у нас, — сказал Кадыров журналистам. — Если открыть дорогу, то это через Турцию, и уже ты доезжаешь до Европы, для Северного Кавказа это очень необходимая дорога». Кадыров отметил, что надо проработать техническую сторону вопроса и представить проект Минтрансу, правительству и президенту России.

Строительство трассы из Итум-Калинского района Чечни в Ахметовский район Грузии началось вскоре после завершения первой чеченской войны в 1996 году и было свернуто в 1998-м по инициативе Грузии, отмечает агентство. В настоящий момент единственный функционирующий пункт пропуска на сухопутной границе России и Грузии — транспортно-пропускной пункт «Казбеги — Верхний Ларс» в Северной Осетии.