Во Франции пояснили слова о «смерти мозга» НАТО

Президент Франции Эмманюэль Макрон не имел в виду смерть Североатлантического альянса, когда говорил о «смерти мозга» НАТО. Об этом заявила, выступая во французском Сенате, министр обороны Франции Флоранс Парли, сообщает ТАСС.

«Когда президент республики говорил о "смерти мозга" НАТО, это не значило смерть НАТО. Это значит, что никто не может игнорировать кризис, который проходит организация», — цитирует агентство ее слова.

Парли отметила, что НАТО остается крепким инструментом сотрудничества, но это не должно быть причиной для игнорирования существующих проблем. Она считает, что есть повод для сомнений в гарантиях безопасности США, а также — что есть вопросы по поводу солидарности всех союзников по блоку, в частности «когда Турция атакует тех, кто борется с "Исламским государством".