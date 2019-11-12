В ООН подсчитали жертв войны в Донбассе

Мониторинговая миссия ООН по правам человека подсчитала число жертв среди мирного населения, погибших в результате вооруженного конфликта в Донбассе. Данные об этом приводятся на странице организации в Facebook.

По информации ООН, с момента начала конфликта в 2014 году погибли «по меньшей мере 3 тысячи 345 гражданских лиц». В октябре погибли двое мирных жителей, оба — на подконтрольной Киеву территории. В ООН отмечают, что причиной их гибели и ранения еще шестерых человек стали «минные инциденты и обращения со взрывоопасными пережитками войны». Все гражданские, которые получили ранения в результате обстрелов, в том числе артиллерийских, находились на территории, подконтрольной самопровозглашенной Донецкой народной республике.

Как отмечает мониторинговая миссия, всего с начала 2019 года были зафиксированы 155 случаев гибели или ранения гражданских лиц. При этом за аналогичный период в 2018 году число погибших было на 40 процентов больше. В ООН отмечают, что в нынешнем году было зафиксировано «самое меньшее количество потерь среди гражданских лиц за весь период конфликта».