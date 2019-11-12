Президент Молдавии подобрал премьер-министра на смену Санду

Молдавский лидер Игорь Додон хочет, чтобы правительство возглавил его экономический советник Ион Кику.

Кику ранее был министром финансов. Президент считает его «технократом» и «профессионалом».

По словам Додона, во главе кабмина Кику «сможет справиться с тяжелыми вызовами».

За кандидата от президента еще предстоит проголосовать парламенту. Между тем именно депутаты накануне отправили в отставку премьер-министра Майю Санду и чиновников ее правительства.

Додон и поддерживающая его Социалистическая партия ранее заявили, что у страны будет парламент меньшинства. Министрами будут «аполитичные люди», надеются социалисты.