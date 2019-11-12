Федеральная полиция по борьбе с преступностью Германии на основании постановления прокурора Кобленца провела обыски на тридцати объектах в Кельне, Франкфурте, Висбадене и Дюссельдорфе, пишут немецкие СМИ.

В ходе операции были задержаны двое граждан Азербайджана 49 и 58 лет, которые подозреваются в подделке документов, отмывании денег и организации незаконной переправки мигрантов.

В настоящее время им предъявлены обвинения в незаконной переправке 20 мигрантов из Азербайджана. Преступники брали за свои услуги от 3000 до 10000 евро.

Сообщается, что полиция вышла на след организованной преступной группы еще в июне и с тех пор вела ее разработку.

У преступников было изъято большое количество поддельных паспортов и удостоверений личности граждан Азербайджана.