Трамп не стал смотреть трансляцию слушаний по импичменту

Пресс-секретарь президента США Дональда Трампа Стефани Гришам заявила, что американский лидер не следит за трансляцией первых слушаний, которые проходят в рамках процедуры его импичмента. Об этом сообщает РИА «Новости».

По ее словам, Трамп занят встречами в Овальном кабинете.

«Он работает», — добавила Гришам.

Как известно, в среду, 13 ноября, в комитете по разведке палаты представителей США в рамках процедуры импичмента Трампа выступают исполняющий обязанности посла США на Украине Билл Тейлор, а также заместитель помощника госсекретаря США Джордж Кент.

До этого демократы инициировали процедуру импичмента американского лидера за якобы оказываемое им давление на президента Украины Владимира Зеленского, целью которого стало проведение расследования против бывшего вице-президента Джо Байдена — оппонента Трампа.