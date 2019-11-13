Эрдоган и Трамп встретились в Вашингтоне

В Вашингтоне началась встреча президентов США и Турции Дональда Трампа и Реджепа Тайипа Эрдогана. Как передает "Анадолу", главу турецкого государства и его супругу Эмине Эрдоган в Белом доме встречали президент США Дональд Трамп и первая леди Мелани Трамп.

Американский лидер, предваряя переговоры, напомнил, что уже долгое время поддерживает дружественные контакты с президентом Турции.

Глава Белого дома сообщил, что сегодня ему представилась возможность обсудить с Эрдоганом вопрос поставок российских ЗРК С-400 в Турцию, а также тему реализации программы самолетов пятого поколения F-35.

Президент США поблагодарил турецкого коллегу за "договоренность по ситуации на сирийско-турецкой границе" и дал высокую оценку вкладу Анкары в борьбу с террористами ИГ.