Нефть начала дорожать

Цены на нефть эталонных марок перешли к росту в ходе торгов в среду на новостях о том, что ОПЕК не исключает резкого понижения прогноза добычи нефти странами, не входящими в картель.

Январские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures выросли на $0,36 (на 0,58%) - до $62,42 за баррель.

ОПЕК видит возможность для "резкого" понижения прогноза добычи нефти странами, не входящими в картель, в следующем году, передало агентство Bloomberg слова генерального секретаря ОПЕК Мохаммеда Баркиндо.

ОПЕК также видит возможность для повышения прогноза по росту спроса, особенно если США и Китай подпишут предварительное торговое соглашение.

"Нас, скорее всего, ждет резкий пересмотр добычи вне ОПЕК в 2020 г., особенно из сланцевых бассейнов в США", - сказал он.