200 тысяч жителей Донбасса получили паспорта России

Более 170 тысяч жителей Донецкой и Луганской областей Украины получили российские паспорта в Ростовской области. Об этом рассказал губернатор региона Василий Голубев в программе «Главное о главном» на телеканале «Дон 24».

По словам главы области, выдача паспортов не сказалась на рынке труда региона, в настоящее время в базах данных центров занятости зарегистрирована 51 тысяча вакансий в различных областях. При этом губернатор отметил повышение нагрузки на дошкольные и школьные учреждения в 2015 году, однако сказал, что впоследствии ситуация нормализовалась.

Голубев заявил, что часть людей, получивших российские документы, вернулась обратно в Донецкую и Луганскую области.

Центры упрощенной выдачи российских паспортов для жителей Донбасса открылись в Ростовской области полгода назад