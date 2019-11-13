Геворг Мирзаян тоже уверен, что мемориальной доски Нжде в России быть не должно. По его мнению, единственным выходом из сложившейся ситуации видится волевое решение Армянской Апостольской церкви (ААЦ) или армянских властей убрать табличку.

«Ситуация с табличкой нацистскому пособнику Гарегину Нжде входит в состояние цугцванга, - написал Мирзаян в фейсбуке. - После того, как российский депутат (Леонид Калашников – Ред.) обострил тему, на ней «отхайповались» армянские эксперты в стиле «не дадим унижать национального героя». После этого унизить - по настоящему унизить - решил возбужденный депутат армавирской городской думы Алексей Виноградов при поддержке неокоммунистической шизы. Он закрасил табличку баллончиком. Табличка нацистским приспешникам на территории России недопустима. Вандализм со стороны представителя органа власти в отношении таблички человека, чей образ глубоко мифологизирован в стране, которая пока еще союзница России, тоже недопустим. А что тут допустимо? Как выходить? Единственный способ - это убедить руководство ААЦ или армянских властей найти у себя смелость и мозги и убрать табличку нацистскому пособнику своими силами. Это нереально».

Российский политолог раскритиковал армянских экспертов, которые, по его мнению, «отхайповались» на этой теме и тем самым сыграли на руку Баку.

«Я не работаю на Азербайджан или Турцию, но я полностью согласен с позицией депутата Калашникова: таблички Нжде в России быть не должно, - говорится в записи Мирзаяна. - На территории России не должно быть памятников коллаборантам и лицам, которые сотрудничали с Гитлером и работали на него в ходе Великой Отечественной войны. Внимание - не Второй Мировой, а именно Великой Отечественной, когда он воевал с советским народом, частью которого были и армяне, с целью уничтожения этого народа. Не порабощения - уничтожения. Поэтому все заявления о том, что Нжде помогал Гитлеру в надежде на выживание армянского народа являются либо враньем, либо проявлением преступной наивности, не оправдывающей предательство. Сравните поведение Нжде с Деникиным. Последний тоже ненавидел коммунистов, но свой народ не предал и на сотрудничество с Гитлером не пошел.