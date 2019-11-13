Геворг Мирзаян: «Памятника Нжде в России быть не должно» самое актуальное
Российский политолог армянского происхождения, доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве Российской Федерации Геворг Мирзаян прокомментировал историю с закраской в российском городе Армавир памятной доски пособнику фашистов Гарегину Тер-Арутюняну (Нжде).
Напомним, что депутат Армавирской городской думы Алексей Виноградов закрасил доску черной краской, заявив, что «установка памятников тем, кто замарался в сотрудничестве с Третьим рейхом, является оскорблением народа, воевавшего с немецко-фашистскими захватчиками».
Геворг Мирзаян тоже уверен, что мемориальной доски Нжде в России быть не должно. По его мнению, единственным выходом из сложившейся ситуации видится волевое решение Армянской Апостольской церкви (ААЦ) или армянских властей убрать табличку.
«Ситуация с табличкой нацистскому пособнику Гарегину Нжде входит в состояние цугцванга, - написал Мирзаян в фейсбуке. - После того, как российский депутат (Леонид Калашников – Ред.) обострил тему, на ней «отхайповались» армянские эксперты в стиле «не дадим унижать национального героя». После этого унизить - по настоящему унизить - решил возбужденный депутат армавирской городской думы Алексей Виноградов при поддержке неокоммунистической шизы. Он закрасил табличку баллончиком. Табличка нацистским приспешникам на территории России недопустима. Вандализм со стороны представителя органа власти в отношении таблички человека, чей образ глубоко мифологизирован в стране, которая пока еще союзница России, тоже недопустим. А что тут допустимо? Как выходить? Единственный способ - это убедить руководство ААЦ или армянских властей найти у себя смелость и мозги и убрать табличку нацистскому пособнику своими силами. Это нереально».
Российский политолог раскритиковал армянских экспертов, которые, по его мнению, «отхайповались» на этой теме и тем самым сыграли на руку Баку.
«Я не работаю на Азербайджан или Турцию, но я полностью согласен с позицией депутата Калашникова: таблички Нжде в России быть не должно, - говорится в записи Мирзаяна. - На территории России не должно быть памятников коллаборантам и лицам, которые сотрудничали с Гитлером и работали на него в ходе Великой Отечественной войны. Внимание - не Второй Мировой, а именно Великой Отечественной, когда он воевал с советским народом, частью которого были и армяне, с целью уничтожения этого народа. Не порабощения - уничтожения. Поэтому все заявления о том, что Нжде помогал Гитлеру в надежде на выживание армянского народа являются либо враньем, либо проявлением преступной наивности, не оправдывающей предательство. Сравните поведение Нжде с Деникиным. Последний тоже ненавидел коммунистов, но свой народ не предал и на сотрудничество с Гитлером не пошел.
Я понимаю, что большинство армянских СМИ в своей узколобости и шизоидности уже давно плевать хотели на память дедов, но российские журналисты все-таки должны обладать более взвешенной позицией. Да, этой доски в России быть не должно. Но как сделать так, чтобы ее тут не было? Самым простым решением было бы не допустить установки, но ее уже поставили семь лет назад. Сейчас что - сносить? Тогда в Ереване поднимется страшная вонь со стороны армшизы (так Мирзоян называет часть представителей армянского политико-академического сообщества и интернет-активистов – Ред.) и местных «соросят», и эта вонь найдет понимание в сердцах многих армян, которым многие годы мифологизировали образ Нжде. Оставить? Тогда мы продолжаем сохранять прецедент героизации пособников Гитлера на территории России. Убедить руководство ААЦ, дабы те сами сняли табличку? Покажите мне этого самоубийцу-армянина, который отдаст такой приказ. Ситуация требует вдумчивого решения. И не приемлет хайпа и эмоций».
Отметим, что 11 ноября истек двухнедельный срок, в течение которого краевые и местные власти Армавира, а также представители местного отделения «Союза армян России» обещали демонтировать памятную доску Нжде. Алексей Виноградов не раз заявлял, что в случае невыполнения обещаний о демонтаже доски он самостоятельно решит этот вопрос. А так как из-за бездействия краевых и местных властей, а также органов прокуратуры доска осталась на прежнем месте, депутат Виноградов выразил свою активную гражданскую позицию, закрасив черной краской мемориальную доску Нжде.
Еще в 2017 году жители Армавира направили коллективное заявление в органы местной власти, правоохранительные органы и органы прокуратуры с требованием демонтировать табличку, однако требования местных жителей пока так и остались на бумаге.