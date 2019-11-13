В Боливии после бегства Моралеса сообщили о жертвах беспорядков

В Боливии, где вследствие протестов ушел в отставку правивший с 2006 года президент Эво Моралес, сообщили о первых жертвах волнений.

По сведениям местных журналистов, насчитывается уже восемь погибших. Число раненых выросло с 12 до 20.

При этом силовые органы сообщают, что «нормальная жизнь восстанавливается», передает телеканал «360».

Боливийцы вышли на улицы после того, как Моралес в очередной раз победил на выборах 20 октября. Активисты заявили, что итоги голосования были сфальсифицированы. В итоге Моралес ушел с поста и теперь скрывается в Мексике.