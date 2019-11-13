Иранские ядерщики наращивают темп

Иранские специалисты располагают всем необходимым, чтобы, если это потребуется, обогащать уран до уровня в 20% в Фордо, сообщает в среду агентство "Мехр" со ссылкой на руководство этого объекта.

Специалисты заверили, что работа центрифуг по обогащению урана проходит без перебоев, а в дальнейшем на Фордо планируется доставить дополнительные центрифуги.

"Вся работа в Фордо проводится иранскими экспертами. Единственное исключение - это сотрудничество с Россией по стабильным изотопам", - заявил директор Фордо. Он пояснил, что данное направление "требует гораздо более глубоких знаний, а у нас нет опыта работы в данной сфере".

Ранее сообщалось, что Тегеран после возобновления работ на заводе Фордо стал производить больше низкообогащенного урана.

"Я полагаю, что в общем речь идет о 5,5 кг суточного объема обогащенного урана в Натанце и Фордо", - сказал глава Организации ядерной энергии Ирана Али Акбар Салехи.