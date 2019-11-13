Сбой в Instagram

Пользователи Instagram из ряда стран, в том числе из России, жалуются на сбой в работе соцсети. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.

Так, больше всего проблем с Instagram испытывают пользователи в США, Великобритании, Германии, Италии, Португалии, Испании, Нидерландах, Бельгии и Австрии.

В России на сбои чаще жалуются в Москве, Санкт-Петербурге и Казани.

Как стало известно, 71% пользователей сообщают о проблемах с загрузкой новостной ленты, 17% — о трудностях с публикацией историй, а у 11% возникают проблемы в работе сайта.