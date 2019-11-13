О чем напомнил Ильхам Алиев Джавиду Гурбанову

Глава государства также напомнил, что развитие азербайджанских железных дорог нашло свое отражение и в последнем отчете Давосского всемирного экономического форума. Так, Азербайджан находится на 34-м месте в мировом масштабе по уровню и качеству железных дорог.

Накануне президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с председателем ЗАО «Азербайджанские железные дороги» Джавидом Гурбановым поднял тему модернизации железнодорожной инфраструктуры в Азербайджане.

Стоит отметить, что по другому критерию, «Индексу эффективности железнодорожного транспорта», Азербайджан и вовсе опередил ряд развитых стран, заняв 11-е место.

Согласно данному отчету, Индекс эффективности железнодорожного транспорта Азербайджана равен 70,8. По данным отчета, Азербайджан по этому индексу опередил такие развитые страны, как США (69,2), Германия (65,3), Эстония (60,9), Норвегия (57,6) и Швеция (49,3). Индекс эффективности железнодорожного транспорта Японии равен 96, что является самым высоким показателем. Самый низкий индекс у Лесото.

Стоит также добавить, что Индекс эффективности измеряется путем объединения различных категорий, таких как частота, точность, скорость и цена. Плотность железнодорожных сетей и общий уровень вождения не отражаются в показателях эффективности.