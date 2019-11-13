Акжаркын Турлыбай, специально для haqqin.az 03:28

Казахстан выплатит молдавскому миллиардеру Анатолу Стати 500 млн долларов, который потерял в республике все свои активы. Власти республики признали поражение в споре со Стати, который длился около 10 лет. Стати обвинил Казахстан в рейдерском захвате своей собственности и потребовал возмещения убытков в размере 4 млрд долларов. В прошлом году Стокгольмский арбитражный суд вынес решение в пользу молдавского бизнесмена.

Стати инвестировал в нефтегазовую отрасль Казахстана свыше 150 млн долларов. Его обвинили в хищении: по одним данным, он завысил стоимость строительства газоперерабатывающего завода за счет заключения фиктивных договоров, по другим – без разрешения прокачивал нефть и присвоил около миллиарда долларов. В январе 2013 года Арбитражный суд Стокгольмской торговой палаты установил нарушение Казахстаном Договора об Энергетической хартии и обязал правительство выплатить Стати компенсацию в размере 500 млн дол., но Казахстан платить отказывался. В марте 2018 года суд округа Колумбия (США) вынес решение в пользу Стати и постановил выплатить 520 млн долларов. Казахстанская сторона настаивала на том, что со стороны Стати было мошенничество. В мае 2018 суд первой инстанции в Брюсселе снял предварительный арест с активов Национального фонда Казахстана на сумму около 21,5 млрд дол. и постановил, что снять арест с оставшихся средств в размере 530 млн. дол. можно в английских судах. Казахстанская сторона обжаловала решение американского суда. Однако Верховный суд США своим постановлением от 15 октября 2019 года отклонил обжалование и отказал Казахстану в приостановлении процедуры принудительного взыскания. В ноябре 2018 года окружной суд США разрешил Стати принимать юридические меры по наложению ареста на активы Казахстана в Вашингтоне, округ Колумбия, и отказал Казахстану в приостановлении процедуры принудительного взыскания. Суд обязал Казахстан представить документы о его активах в США и за их пределами не позднее 8 ноября 2019 года. Казахстан был вынужден пойти на компромисс. Все попытки доказать мошеннические схемы, посредством которых Стати, якобы выводил из Казахстана сотни миллионов долларов, вырученных от продажи казахстанской нефти, для финансирования мошеннических схем по всему миру, не увенчались успехом. Нур-Сутлан готов выплатить Анатолу Стати практически всю сумму, которая была присуждена им Стокгольмским арбитражем осенью 2013 года. Дисконт по сделке (разница между судебным решением и реальной суммой) составит, по сообщению казахстанских медиа, всего лишь от 5 до 10%. Наблюдатели называют эту сделку беспрецедентной в истории Казахстана. Прежде всего, из-за самого факта подобного признания. Но еще и из-за суммы дисконта – чрезвычайно низкой для такого рода арбитражных решений. Таким образом, Стати имеет шанс в ближайшем будущем получить около полумиллиарда долларов США. Молдавский олигарх Анатол Стати – очень интересная и во многом, загадочная фигура. Достаточно сказать, что он фактически единственный бизнесмен из Молдавии, который за рубежом сумел создать не копеечный бизнес на помидорах, яблоках и винах, а серьезный, связанный с нефтью и газом. В конце 1990-х годов ему удалось, каким-то образом, втиснуться в нефтегазовую отрасль Казахстана. Возможно, по протекции тогдашнего президента Молдавии Петра Лучинского. Он инвестировал серьезные средства в разработку двух нефтегазоконденсатных месторождений – Толкын и Боранколь в Мангистауской области. В 2005 году в Мангистау началось строительство Боранколького газоперерабатывающего завода. Проект оценивался в 176,5 млн дол. и финансировался компанией Стати Tristan Oil. Бизнесмен якобы успел вложить в строительство 156,2 млн дол. через дочернюю компанию «Толкыннефтегаз».