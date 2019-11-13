Анатолу отправил в нокдаун целый Казахстан наша корреспонденция
Казахстан выплатит молдавскому миллиардеру Анатолу Стати 500 млн долларов, который потерял в республике все свои активы. Власти республики признали поражение в споре со Стати, который длился около 10 лет. Стати обвинил Казахстан в рейдерском захвате своей собственности и потребовал возмещения убытков в размере 4 млрд долларов. В прошлом году Стокгольмский арбитражный суд вынес решение в пользу молдавского бизнесмена.
Стати инвестировал в нефтегазовую отрасль Казахстана свыше 150 млн долларов. Его обвинили в хищении: по одним данным, он завысил стоимость строительства газоперерабатывающего завода за счет заключения фиктивных договоров, по другим – без разрешения прокачивал нефть и присвоил около миллиарда долларов. В январе 2013 года Арбитражный суд Стокгольмской торговой палаты установил нарушение Казахстаном Договора об Энергетической хартии и обязал правительство выплатить Стати компенсацию в размере 500 млн дол., но Казахстан платить отказывался.
В марте 2018 года суд округа Колумбия (США) вынес решение в пользу Стати и постановил выплатить 520 млн долларов. Казахстанская сторона настаивала на том, что со стороны Стати было мошенничество. В мае 2018 суд первой инстанции в Брюсселе снял предварительный арест с активов Национального фонда Казахстана на сумму около 21,5 млрд дол. и постановил, что снять арест с оставшихся средств в размере 530 млн. дол. можно в английских судах.
Казахстанская сторона обжаловала решение американского суда. Однако Верховный суд США своим постановлением от 15 октября 2019 года отклонил обжалование и отказал Казахстану в приостановлении процедуры принудительного взыскания. В ноябре 2018 года окружной суд США разрешил Стати принимать юридические меры по наложению ареста на активы Казахстана в Вашингтоне, округ Колумбия, и отказал Казахстану в приостановлении процедуры принудительного взыскания. Суд обязал Казахстан представить документы о его активах в США и за их пределами не позднее 8 ноября 2019 года.
Казахстан был вынужден пойти на компромисс. Все попытки доказать мошеннические схемы, посредством которых Стати, якобы выводил из Казахстана сотни миллионов долларов, вырученных от продажи казахстанской нефти, для финансирования мошеннических схем по всему миру, не увенчались успехом. Нур-Сутлан готов выплатить Анатолу Стати практически всю сумму, которая была присуждена им Стокгольмским арбитражем осенью 2013 года. Дисконт по сделке (разница между судебным решением и реальной суммой) составит, по сообщению казахстанских медиа, всего лишь от 5 до 10%. Наблюдатели называют эту сделку беспрецедентной в истории Казахстана. Прежде всего, из-за самого факта подобного признания. Но еще и из-за суммы дисконта – чрезвычайно низкой для такого рода арбитражных решений. Таким образом, Стати имеет шанс в ближайшем будущем получить около полумиллиарда долларов США.
Молдавский олигарх Анатол Стати – очень интересная и во многом, загадочная фигура. Достаточно сказать, что он фактически единственный бизнесмен из Молдавии, который за рубежом сумел создать не копеечный бизнес на помидорах, яблоках и винах, а серьезный, связанный с нефтью и газом. В конце 1990-х годов ему удалось, каким-то образом, втиснуться в нефтегазовую отрасль Казахстана. Возможно, по протекции тогдашнего президента Молдавии Петра Лучинского. Он инвестировал серьезные средства в разработку двух нефтегазоконденсатных месторождений – Толкын и Боранколь в Мангистауской области. В 2005 году в Мангистау началось строительство Боранколького газоперерабатывающего завода. Проект оценивался в 176,5 млн дол. и финансировался компанией Стати Tristan Oil. Бизнесмен якобы успел вложить в строительство 156,2 млн дол. через дочернюю компанию «Толкыннефтегаз».
Наряду с этим Стати стал искать пути выхода на Ближний Восток и уже после свержения Саддама Хусейна развернулся и в Ираке. С молдавскими коммунистами, которые находились у власти с 2001 по 2009 год, отношения у Стати не сложились. В 2008 году президент Молдавии Владимир Воронин обратился к президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву с официальным письмом, в котором просил разобраться с законностью бизнес-операций и имущества Стати в этой стране. Властям Казахстана это обращение, судя по всему, пришлось по душе. Во всяком случае, Стати вскоре вынужден был в спешном порядке и с большими потерями покинуть Казахстан. Бизнесмен обиду Воронину не спустил – по имеющимся данным, он активно поддержал мятеж 7 апреля 2009 года в Молдавии, в результате которого были сожжены здания парламента и президентского аппарата. Через несколько месяцев Партия коммунистов потеряла власть в Молдавии.
Все это время Анатол Стати находится в тени. В отличие от другого молдавского миллиардера Влада Плахотнюка (Плахотнюк ныне находится в бегах) он не пошел в публичную политику. Имя Стати крайне редко появляется в СМИ, он сторонится публичных мероприятий, избегает любых появлений на телеэкране. Некоторый дискомфорт создавал ему родной сын Габриэл, не скрывавший тяги к роскошной жизни, что в небогатой Молдавии бросалось в глаза и раздражало общество. Однако в последние годы Габриэл стал следовать примеру отца и тоже ушел в тень. Зато несколько лет назад в Кишиневе в самом престижном месте города, в районе Комсомольского озера, вдруг открылось посольство Катара, одного из самых богатых государств мира. Какие интересы связывают Молдавию и Катар, можно только гадать.
Но совершенно ясно, что здесь речь идет о масштабных бизнес-интересах олигархов двух государств. С молдавской стороны им, вероятнее всего, является Анатол Стати – других бизнесменов такого уровня, у которых могли появиться интересы в Катаре, в Молдавии просто нет. Сообщения о том, что у Казахстана возникли проблемы со своими миллиардными активами за рубежом, не удивляют. Анатол Стати не забыл, как с ним там обошлись. Все это время, вероятно, он хорошо готовился, нанял сильных юристов, которые не спеша и всесторонне проработали вопрос. Результат налицо.
Для Казахстана поражение в споре с молдавским олигархом грозит серьезными издержками. Поскольку за процессом наблюдали и другие зарубежные инвесторы. Непрозрачность экономических взаимоотношений между Казахстаном и инвесторами идет еще с 90-х годов, особенно в нефтедобывающей сфере. Это привело к громким коррупционным скандалам. До сих пор многие подписанные тогда с иностранными инвесторами СРП, связанные с разработкой и добычей сырья, также закрыты от широкой общественности. Кроме этого, высокий уровень коррупции среди казахстанских чиновников может превалировать над отстаиванием государственных интересов в отношениях с любым иностранным инвестором.
Арбитражное право в Казахстане основано на прецедентах и, соответственно, выполнение решения Стокгольмского арбитражного суда представляет собой признание аргументов истцов о нарушениях справедливости в отношении инвесторов, допущенных в Казахстане. А таких нарушений было много, но все обиженные старались не доводить дела до международных скандальных разбирательств, предпочитая договориться на месте. Теперь многие из них могут сделать выбор в пользу более решительных мер. И это может открыть настоящий ящик Пандоры – поток дел против Казахстана, накопившихся у инвесторов за десятилетия лишений (собственности).
Иски Стати ведут к арестам самых разные активов. Возникающие в процессе этих арестов юридические казусы могут (при правильно подходе) существенно ограничивать права акционеров и, как следствие, вести к самым разным организационным изменениям в структуре и системе управления этими активами. А речь идет, напомним, о ключевых для Казахстана предприятий – к примеру, консорциума Кашаган, от будущего которого зависит будущее всей страны.