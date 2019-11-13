Молодые врачи бегут из Латвии наша корреспонденция
В Латвии, впрочем, как и в других постсоветских странах остро стоит вопрос медицинского обслуживания. В недавней нашей публикации говорил об этом и польский журналист, сетовавший на плохую организацию медицинской отрасли в его стране.
В столице Латвии недавно прошел и получил серьезную поддержку в обществе массовый митинг у здания парламента, который был организован отраслевым профсоюзом. В этот же день по всей Латвии состоялась акция «День без врача», когда специалисты не вышли на работу, взяв отпуск без содержания на один день.
Протестовавшие требовали немедленного повышения зарплаты медработникам. Перед выборами несколько партий, позже попавшие в парламент, обещали прибавки и медикам, и учителям. Учителя получили обещанное, а вот для медиков денег в новом бюджете в полном объеме не нашлось.
Спикер парламента Инара Мурниеце вышла к митинговавшим и извинилась за непродуманное голосование по больному вопросу. Но вопрос о выполнении их требований остался без ответа.
Оппозиция в парламенте тут же ухватилась за «горячую» тему и предложила варианты и источники пополнения бюджета отрасли. Но правительство помалкивает, а парламент тянет резину.
Тем временем, молодые медики нашли свое решение проблемы — они выезжают работать за границу. Благо, сегодня практически все молодые специалисты владеют иностранными языками, а квалификация их признается на уровне европейской.
Руководитель Латвийского общества больниц Евгений Калейс, выступая в утренней программе Латвийского телевидения, откровенно дал понять, что спрос на латвийских врачей нового поколения в заграничных лечебных учреждениях велик.
По его словам, ежегодно немало молодых специалистов отрасли покидают страну и отправляются за рубеж на заработки. Из 200 будущих резидентов половина говорит о том, что намерены покинуть Латвию. Резидентам, которые уже устроены за границей, оплачивают проживание, а заработок, что называется, «на руки» составляет 2000 евро.
Парламент Латвии должен был выделить для медиков в госбюджете сумму в 120 миллионов евро. Это позволило бы поднять зарплаты врачам и медсестрам на 20 процентов. Однако нашел лишь половину. Что и вызвало протесты обманутых медработников.
У меня в семье есть два медика — опытные хирург и медсестра. Они оба, как и многие их коллеги работают в нескольких местах. Иначе вытянуть семейный бюджет крайне затруднительно.
Хирург работает в Риге, но в субботу ездить на суточное дежурство за 200 километров в другой город. Есть у него и частные визиты к небедным людям, которые могут потревожить даже вечерним звонком, чтобы просто проконсультироваться. Такая практика сложилась годами. И пока ничто не предвещает перемен. Когда-то ему предлагали работу за границей. Он отказался, ибо в Риге были «жирные времена» - экономика росла как на дрожжах, заработки были очень хорошими. Потом настал кризис, и семейный кошелек, как во всей стране, «похудел». Сегодня начинать за рубежом с нуля у семейного человека желания нет.
Ну, а его более молодые коллеги понимают, что чем стоять в пикетах, добиваться прибавки, проще собрать вещи и рвануть в другую страну, где труд медика ценится выше, чем на родине.
Конечно, большая часть медработников остается в Латвии. И потому профсоюз не оставляет борьбы за свои права. Руководители его уже объявили о том, что если в бюджет 2020 года не будут внесены поправки по увеличению затрат на оплату медиков, будет инициирован сбор подписей за отставку министра здравоохранения и организацию референдума по роспуску органа законодательной власти — латвийского Сейма. Вопросов к депутатам недавно избранного парламента накопилось много не только у медиков.
И, если сбор подписей начнется, то никто не гарантирует, что депутаты вскоре не окажутся у разбитого корыта, так и не успев как следует устроиться в удобных креслах.
А молодые специалисты пока продолжают «голосовать ногами», выбирая новое место жительства и работу за рубежом.