Протестовавшие требовали немедленного повышения зарплаты медработникам. Перед выборами несколько партий, позже попавшие в парламент, обещали прибавки и медикам, и учителям. Учителя получили обещанное, а вот для медиков денег в новом бюджете в полном объеме не нашлось.

В столице Латвии недавно прошел и получил серьезную поддержку в обществе массовый митинг у здания парламента, который был организован отраслевым профсоюзом. В этот же день по всей Латвии состоялась акция «День без врача», когда специалисты не вышли на работу, взяв отпуск без содержания на один день.

В Латвии, впрочем, как и в других постсоветских странах остро стоит вопрос медицинского обслуживания. В недавней нашей публикации говорил об этом и польский журналист, сетовавший на плохую организацию медицинской отрасли в его стране.

Спикер парламента Инара Мурниеце вышла к митинговавшим и извинилась за непродуманное голосование по больному вопросу. Но вопрос о выполнении их требований остался без ответа.

Оппозиция в парламенте тут же ухватилась за «горячую» тему и предложила варианты и источники пополнения бюджета отрасли. Но правительство помалкивает, а парламент тянет резину.

Тем временем, молодые медики нашли свое решение проблемы — они выезжают работать за границу. Благо, сегодня практически все молодые специалисты владеют иностранными языками, а квалификация их признается на уровне европейской.

Руководитель Латвийского общества больниц Евгений Калейс, выступая в утренней программе Латвийского телевидения, откровенно дал понять, что спрос на латвийских врачей нового поколения в заграничных лечебных учреждениях велик.

По его словам, ежегодно немало молодых специалистов отрасли покидают страну и отправляются за рубеж на заработки. Из 200 будущих резидентов половина говорит о том, что намерены покинуть Латвию. Резидентам, которые уже устроены за границей, оплачивают проживание, а заработок, что называется, «на руки» составляет 2000 евро.

Парламент Латвии должен был выделить для медиков в госбюджете сумму в 120 миллионов евро. Это позволило бы поднять зарплаты врачам и медсестрам на 20 процентов. Однако нашел лишь половину. Что и вызвало протесты обманутых медработников.

У меня в семье есть два медика — опытные хирург и медсестра. Они оба, как и многие их коллеги работают в нескольких местах. Иначе вытянуть семейный бюджет крайне затруднительно.

Хирург работает в Риге, но в субботу ездить на суточное дежурство за 200 километров в другой город. Есть у него и частные визиты к небедным людям, которые могут потревожить даже вечерним звонком, чтобы просто проконсультироваться. Такая практика сложилась годами. И пока ничто не предвещает перемен. Когда-то ему предлагали работу за границей. Он отказался, ибо в Риге были «жирные времена» - экономика росла как на дрожжах, заработки были очень хорошими. Потом настал кризис, и семейный кошелек, как во всей стране, «похудел». Сегодня начинать за рубежом с нуля у семейного человека желания нет.

Ну, а его более молодые коллеги понимают, что чем стоять в пикетах, добиваться прибавки, проще собрать вещи и рвануть в другую страну, где труд медика ценится выше, чем на родине.

Конечно, большая часть медработников остается в Латвии. И потому профсоюз не оставляет борьбы за свои права. Руководители его уже объявили о том, что если в бюджет 2020 года не будут внесены поправки по увеличению затрат на оплату медиков, будет инициирован сбор подписей за отставку министра здравоохранения и организацию референдума по роспуску органа законодательной власти — латвийского Сейма. Вопросов к депутатам недавно избранного парламента накопилось много не только у медиков.

И, если сбор подписей начнется, то никто не гарантирует, что депутаты вскоре не окажутся у разбитого корыта, так и не успев как следует устроиться в удобных креслах.

А молодые специалисты пока продолжают «голосовать ногами», выбирая новое место жительства и работу за рубежом.